LDAP Account Manager (LAM) 是一个成熟的开源 Web 前端，用于管理存储在 LDAP 目录中的账户。管理员无需编辑 LDIF 文件或与 ldapsearch 和 ldapmodify 命令搏斗，即可通过浏览器管理 Unix 和 Samba 用户、组、主机、DHCP 条目、Kopano 账户和 Asterisk 分机。LAM 开箱即用，支持最常见的 LDAP 模式，并为每种模式提供类型感知的编辑器。

此模板将 LAM 与 OpenLDAP 目录服务器捆绑在一起，因此整个身份堆栈可以在 Traefik HTTPS 后面的单个 VPS 上运行。自托管 LAM 可将目录凭据、组成员资格和身份数据保留在您自己的基础设施中，无需依赖第三方身份提供商或支付按席位计算的 SaaS 费用。