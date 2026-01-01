一键安装部署 LDAP 账户管理器。
一个Web前端，可通过友好的浏览器UI管理OpenLDAP目录中的用户、组和对象。
为 LDAP Account Manager 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LDAP Account Manager 构建什么
LDAP Account Manager (LAM) 是一个成熟的开源 Web 前端，用于管理存储在 LDAP 目录中的账户。管理员无需编辑 LDIF 文件或与 ldapsearch 和 ldapmodify 命令搏斗，即可通过浏览器管理 Unix 和 Samba 用户、组、主机、DHCP 条目、Kopano 账户和 Asterisk 分机。LAM 开箱即用，支持最常见的 LDAP 模式，并为每种模式提供类型感知的编辑器。
此模板将 LAM 与 OpenLDAP 目录服务器捆绑在一起，因此整个身份堆栈可以在 Traefik HTTPS 后面的单个 VPS 上运行。自托管 LAM 可将目录凭据、组成员资格和身份数据保留在您自己的基础设施中，无需依赖第三方身份提供商或支付按席位计算的 SaaS 费用。
LDAP Account Manager 的主要功能
基于浏览器的管理界面
通过选项卡式Web界面管理用户、组、主机和其他LDAP对象，而不是使用LDIF文件和命令行工具。
捆绑的 OpenLDAP 服务器
附带一个已根据所选的基本DN预先配置的OpenLDAP目录，因此该部署提供了目录及其管理UI。
账户类型模块
用于 Unix 账户、Samba 域、Kopano、Asterisk、DHCP、邮件别名和 FreeRadius 的内置编辑器涵盖了大多数目录架构，无需自定义代码。
CSV导入和PDF导出
从电子表格批量创建账户，并直接从目录数据为新员工生成可打印的PDF账户表。
精细访问控制
服务器配置文件、账户配置文件和模块级权限让您能够委派部分目录管理任务，而无需授予完整的LDAP管理员权限。
多语言界面
已翻译成十几种语言，以便管理团队能够以他们偏好的语言在同一个共享目录中工作。
为什么要在 Hostinger 上运行 LDAP Account Manager
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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