一键部署 Odysseus。
自托管AI工作区，用于聊天、代理、深度研究、记忆、文档和电子邮件 — 所有这些都在您自己的VPS上运行。
为 Odysseus 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Odysseus 构建什么
Odysseus是一个开源AI工作区，它将您期望从ChatGPT或Claude获得的聊天、代理、研究和写作工具部署到您自己的服务器上。它捆绑了与任何本地或API模型的持久聊天、基于opencode构建的代理运行时、深度多步研究、带有硬件感知建议的模型食谱，以及文档编辑器、笔记、任务、CalDAV日历和带有AI分类的IMAP/SMTP收件箱。
在您的VPS上自托管Odysseus，可以将所有对话、文档、嵌入和电子邮件完全保留在您自己的基础设施上。您可以使用自己的OpenAI、OpenRouter或任何兼容端点的API密钥，同时持久内存和技能会随着时间推移而发展，无需按席位付费或供应商锁定。
Odysseus 的主要功能
与任何模型聊天
从一个统一的聊天界面连接 vLLM、llama.cpp、Ollama、OpenRouter、OpenAI 或任何兼容 OpenAI 的端点。
代理运行时
一个基于开源代码的代理附带MCP、网络、文件、shell、技能和内存工具，以便它能够端到端地运行整个任务。
深入研究
多步研究运行会收集、阅读并综合来源，生成可供您浏览和导出的可视化报告。
模型手册
扫描可用硬件，推荐实际适合的GGUF、FP8和AWQ模型，然后一键下载并提供它们。
持久记忆与技能
ChromaDB支持的向量和关键词检索赋予代理长期记忆和可重用技能，这些技能在重启后依然有效。
文档、备忘录 & 邮件
多标签Markdown编辑器、笔记、待办事项、CalDAV日历以及带有AI分类功能的IMAP/SMTP收件箱，尽在一个工作区中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Odysseus
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。