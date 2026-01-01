Odysseus是一个开源AI工作区，它将您期望从ChatGPT或Claude获得的聊天、代理、研究和写作工具部署到您自己的服务器上。它捆绑了与任何本地或API模型的持久聊天、基于opencode构建的代理运行时、深度多步研究、带有硬件感知建议的模型食谱，以及文档编辑器、笔记、任务、CalDAV日历和带有AI分类的IMAP/SMTP收件箱。

在您的VPS上自托管Odysseus，可以将所有对话、文档、嵌入和电子邮件完全保留在您自己的基础设施上。您可以使用自己的OpenAI、OpenRouter或任何兼容端点的API密钥，同时持久内存和技能会随着时间推移而发展，无需按席位付费或供应商锁定。