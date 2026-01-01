一键安装部署 OpenBudgeteer。
开源桶式预算应用程序，采用结构化、基于类别的方法，掌控您的个人财务。
为 OpenBudgeteer 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenBudgeteer 构建什么
OpenBudgeteer 是一款基于“桶式预算”原则构建的自托管个人理财应用程序 — 灵感来源于 YNAB 和 Buckets 等工具。在月初，您将每一美元的收入分配到特定的支出“桶”中，为您的资金制定一个清晰、有目的的计划，而不是在费用产生时才做出反应。
OpenBudgeteer 采用 .NET 和 Blazor Server 构建，完全在您自己的基础设施上运行，因此您的财务数据永远不会接触第三方云。它连接到 PostgreSQL 数据库以实现持久存储，并支持可选的身份验证以确保访问安全。它被列入 Awesome Self-Hosted 列表，是注重隐私的用户寻找商业预算软件的强大免费替代品的可靠选择。
OpenBudgeteer 的主要功能
桶式预算
在每个月初，将每一笔收入分配到预设的支出类别中，保持财务井然有序并步入正轨。
数据完全所有权
您的财务数据独家存储在您自己的VPS上 — 没有第三方云，没有订阅费，也没有供应商锁定。
可选认证
通过内置的用户名和密码认证来保护您的预算，确保敏感的财务信息只有您才能访问。
PostgreSQL 持久性
将所有交易和预算数据存储在专用的PostgreSQL数据库中，以实现可靠、防崩溃的持久化和轻松备份。
Blazor 服务器 UI
现代、响应式Web界面由Blazor Server提供支持，直接在浏览器中提供快速、交互式的预算编制体验。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenBudgeteer
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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