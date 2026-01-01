OpenBudgeteer 是一款基于“桶式预算”原则构建的自托管个人理财应用程序 — 灵感来源于 YNAB 和 Buckets 等工具。在月初，您将每一美元的收入分配到特定的支出“桶”中，为您的资金制定一个清晰、有目的的计划，而不是在费用产生时才做出反应。

OpenBudgeteer 采用 .NET 和 Blazor Server 构建，完全在您自己的基础设施上运行，因此您的财务数据永远不会接触第三方云。它连接到 PostgreSQL 数据库以实现持久存储，并支持可选的身份验证以确保访问安全。它被列入 Awesome Self-Hosted 列表，是注重隐私的用户寻找商业预算软件的强大免费替代品的可靠选择。