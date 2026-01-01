ClassroomIO 是一个完全开源的学习管理系统，专为需要在一个平台上运行合规培训、客户教育学院和合作伙伴认证计划的公司而构建。它包含无限课程、课时、练习、多组织工作区、品牌证书以及一个可为您起草大纲和课程内容的 AI 课程构建器。

在您自己的 VPS 上自托管 ClassroomIO 可以让学习者记录、证书 ID 和培训审计数据都在您的控制之下——没有按席位收费、没有供应商锁定，也没有您的组织与其培训数据之间的第三方。该堆栈附带 Postgres、Redis 和 S3 兼容对象存储，因此整个 LMS 无需任何外部服务即可运行。