Snapdrop 是一个精美简洁的基于网络的 文件共享工具，消除了设备之间文件传输的障碍。受 Apple AirDrop 启发，但可在所有平台和浏览器上运行，Snapdrop 自动发现同一网络上的设备并实现即时点对点传输 — 无需账户、无需安装应用程序，也无需配置。

在您的 VPS 上自托管 Snapdrop，可以在您的基础设施内创建一个私有的、始终可用的文件共享环境。与公共的 Snapdrop.net 服务不同，您的自托管实例将所有发现和传输数据保留在您自己的网络上，这对于处理机密信息或在具有严格数据处理要求的环境中运营的组织至关重要。