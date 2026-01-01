AList 是一个开源文件列表程序，它将本地存储和云盘整合到一个网页界面下。它支持 30 多种存储后端——包括 OneDrive、Google Drive、S3、FTP、SFTP、WebDAV 以及许多区域性提供商——让您无需切换应用程序或重复登录即可浏览、预览和下载所有这些存储中的文件。

在您自己的 VPS 上自托管 AList 可以让存储凭据和访问策略处于您的控制之下，同时通过快速的网页用户界面和完全兼容的 WebDAV 端点公开您的文件。这是一种将分散的云账户和共享驱动器整合到一个私有网关的实用方法。