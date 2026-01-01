Backrest 是一个用于 restic 这款快速安全的备份程序的自托管网页界面。它将 restic 强大的重复数据删除和加密功能封装到一个简洁的基于浏览器的用户界面中，让您能够创建备份计划，使用 cron 进行调度，并恢复单个文件，而无需接触命令行。

由于 Backrest 通过 restic 存储快照，备份是静态加密的，并支持数十种存储后端——包括本地磁盘、S3 兼容对象存储、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure、SFTP 等。自托管 Backrest 使您的备份配置和凭据完全由您掌控，无需支付订阅费，也无供应商锁定。