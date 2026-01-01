一键安装部署 Backrest。
restic 的网页版用户界面，可让您从任何浏览器访问定时备份、浏览和恢复功能。
为 Backrest 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Backrest 构建什么
Backrest 是一个用于 restic 这款快速安全的备份程序的自托管网页界面。它将 restic 强大的重复数据删除和加密功能封装到一个简洁的基于浏览器的用户界面中，让您能够创建备份计划，使用 cron 进行调度，并恢复单个文件，而无需接触命令行。
由于 Backrest 通过 restic 存储快照，备份是静态加密的，并支持数十种存储后端——包括本地磁盘、S3 兼容对象存储、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure、SFTP 等。自托管 Backrest 使您的备份配置和凭据完全由您掌控，无需支付订阅费，也无供应商锁定。
Backrest 的主要功能
定时备份计划
为每个仓库定义基于 cron 的计划，以便备份自动运行，无需手动干预。
基于浏览器的恢复
浏览快照内容，并直接从网络用户界面恢复单个文件或目录。
多后端存储
将备份存储在本地磁盘、S3、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure Blob、SFTP，以及通过原生 restic 后端支持更多存储方式。
端到端加密
所有快照在离开主机之前都由 restic 加密，确保数据在任何存储后端上都保持私密。
重复数据删除和压缩
Restic 内容定义分块对跨快照数据进行重复数据删除，显著减少长期存储使用量。
为什么要在 Hostinger 上运行 Backrest
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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