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restic 的网页版用户界面，可让您从任何浏览器访问定时备份、浏览和恢复功能。

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只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
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4 TB 流量
最热门
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KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
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2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
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KVM 4
¥314.99
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只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
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200 GB NVMe 硬盘空间
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KVM 8
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8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Backrest 构建什么

Backrest 是一个用于 restic 这款快速安全的备份程序的自托管网页界面。它将 restic 强大的重复数据删除和加密功能封装到一个简洁的基于浏览器的用户界面中，让您能够创建备份计划，使用 cron 进行调度，并恢复单个文件，而无需接触命令行。

由于 Backrest 通过 restic 存储快照，备份是静态加密的，并支持数十种存储后端——包括本地磁盘、S3 兼容对象存储、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure、SFTP 等。自托管 Backrest 使您的备份配置和凭据完全由您掌控，无需支付订阅费，也无供应商锁定。

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你可以用 {name} 构建什么

Backrest 的主要功能

定时备份计划

为每个仓库定义基于 cron 的计划，以便备份自动运行，无需手动干预。

基于浏览器的恢复

浏览快照内容，并直接从网络用户界面恢复单个文件或目录。

多后端存储

将备份存储在本地磁盘、S3、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure Blob、SFTP，以及通过原生 restic 后端支持更多存储方式。

端到端加密

所有快照在离开主机之前都由 restic 加密，确保数据在任何存储后端上都保持私密。

重复数据删除和压缩

Restic 内容定义分块对跨快照数据进行重复数据删除，显著减少长期存储使用量。

为什么要在 Hostinger 上运行 Backrest

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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