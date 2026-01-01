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自托管的互联网归档平台，以多种格式保存网页、视频和文档，实现永久访问。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 ArchiveBox 构建什么

ArchiveBox 是领先的开源自托管网络归档平台，可将网站捕获为 HTML、PDF、屏幕截图、WARC 文件和提取的媒体，以确保在原始来源消失很久之后内容仍然可访问。它拥有超过 18,000 个 GitHub 星标，并自 2017 年以来一直积极开发，为您的重要工作内容提供了一个可靠的替代方案，而无需依赖 Internet Archive。

自托管 ArchiveBox 让您对归档内容拥有完全的数据主权——这对于法律、合规和新闻工作流程至关重要，因为这些流程中保管链非常重要。您可以控制保留策略、备份策略和访问权限，而集成的 Sonic 全文搜索引擎使在大规模归档中查找内容变得快速而精确。

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你可以用 {name} 构建什么

ArchiveBox 的主要功能

多格式归档

同时以HTML、PDF、截图、WARC和提取的媒体形式捕获每个页面，以便内容以多种独立格式保存，即使将来其中一种格式变得不可读。

全文搜索

使用集成的Sonic搜索引擎，您可以立即在整个存档中查找任何单词或短语，无需手动浏览文件夹或依赖不精确的文件名匹配。

自动预约

设置RSS订阅、书签列表和URL集合的每日归档，以便重要内容自动保存，无需为每个新项目手动触发。

广泛的导入支持

直接从浏览器书签、Pocket、Pinboard、Instapaper 和其他服务导入，让您轻松将现有阅读列表迁移到您的永久存档中。

JavaScript 渲染

使用捆绑的NoVNC浏览器环境归档动态渲染的页面和单页应用程序，捕获简单的HTML抓取工具完全遗漏的内容。

为什么要在 Hostinger 上运行 ArchiveBox

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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