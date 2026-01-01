ArchiveBox 是领先的开源自托管网络归档平台，可将网站捕获为 HTML、PDF、屏幕截图、WARC 文件和提取的媒体，以确保在原始来源消失很久之后内容仍然可访问。它拥有超过 18,000 个 GitHub 星标，并自 2017 年以来一直积极开发，为您的重要工作内容提供了一个可靠的替代方案，而无需依赖 Internet Archive。

自托管 ArchiveBox 让您对归档内容拥有完全的数据主权——这对于法律、合规和新闻工作流程至关重要，因为这些流程中保管链非常重要。您可以控制保留策略、备份策略和访问权限，而集成的 Sonic 全文搜索引擎使在大规模归档中查找内容变得快速而精确。