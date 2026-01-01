AnonUpload 是一款轻量级 PHP 文件共享应用程序，围绕一个核心原则构建：共享文件不留痕迹。它不需要数据库，不需要用户账户，也不存储任何可能识别文件上传者或下载者的元数据。直接文件名永远不会公开显示，可选的下载延迟功能可防止文件在到达其预期接收者之前被自动抓取。

自托管 AnonUpload 意味着您的文件永远不会通过可能受到监控请求或数据保留指令约束的第三方基础设施。您可以控制接受哪些文件类型、上传文件的大小限制以及谁可以访问管理界面——无需依赖任何商业匿名文件共享服务，因为这些服务尽管声称保护隐私，但仍可能记录活动。