部署 AnonUpload 一键安装。
以隐私为先的匿名文件共享平台，无需数据库、账户和追踪。
为 AnonUpload 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
AnonUpload 的主要功能
无需数据库
文件直接存储在文件系统上，无需数据库设置或维护，从而简化了部署并消除了常见的数据泄露源。
隐藏文件名
原始文件名绝不会公开，因此下载者无法从URL或目录列表中推断内容、来源或上传者身份。
下载延迟
配置一个等待期，在此期间文件不可下载，以防止自动化抓取工具在文件到达预期接收者之前收集上传内容。
可配置的文件类型
定义一个精确的允许文件扩展名白名单，并设置最高达 10 GB 的最大上传大小限制，以满足您的特定共享需求。
管理员界面
管理上传、监控存储使用情况，并通过内置管理面板调整应用程序设置，无需接触服务器命令行。
为什么要在 Hostinger 上运行 AnonUpload
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。