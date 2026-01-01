Speakr 是一个自托管的 AI 转录和笔记平台，旨在捕获、转录和理解您的音频内容。它支持多种转录后端——包括 WhisperX、OpenAI 和 Mistral——让您可以灵活选择本地或基于云的处理方式。说话人分离、语音配置文件和 AI 生成的摘要有助于从会议、访谈和讲座中发现洞察。

凭借多用户支持、OIDC SSO、带 Webhook 的 REST API 以及与 n8n、Zapier 和 Make 的集成，Speakr 自然地融入团队工作流程。自行托管可让所有录音和转录内容完全由您掌控。