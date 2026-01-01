Hoppscotch是一个现代、轻量级的API开发和测试平台，涵盖了完整的API生命周期——从构建和测试请求到文档化并与团队共享集合。它在一个界面中支持REST、GraphQL、WebSocket、Server-Sent Events和WebRTC，并提供环境变量、预请求脚本以及包括OAuth 2.0在内的高级认证选项。

在您的VPS上自托管Hoppscotch可以将所有API密钥、请求负载和团队工作区数据完全保留在您的基础设施上，从而消除了基于云的API客户端的数据隐私顾虑，同时随着团队的壮大，也无需承担按席位订阅的成本。