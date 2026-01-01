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开源文档管理系统，具备自动OCR、全文搜索和基于标签的组织功能，可用于管理您所有扫描的纸质文件。

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Papermerge 构建什么

Papermerge 是一个开源文档管理系统，旨在将纸质文件转化为可搜索、有组织的数字档案。上传 PDF 或扫描图像后，Papermerge 会通过 OCR 自动提取文本，使每张发票、合同和收据都能通过内容即时查找。基于标签的组织、文件夹层次结构和自定义元数据字段让您可以精细控制文档的结构和检索方式。支持多用户和基于角色的权限，使其适用于小型企业和专业实践。

在您自己的 VPS 上自托管 Papermerge 意味着敏感的财务记录、法律文件和个人文件永远不会离开您的基础设施。您可以避免每月云存储费用，同时获得无限的文档容量、执行自定义保留策略的能力，以及通过 Papermerge 的 REST API 与现有工作流程集成的灵活性。

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你可以用 {name} 构建什么

Papermerge 的主要功能

自动 OCR 提取

Papermerge 在上传时自动从PDF和扫描图像中提取可搜索文本，将一堆扫描的纸质文件变成可查询的数据库。

全文搜索

搜索您存档中所有文档的完整内容和元数据，通过日期、标签和自定义字段进行筛选，以实现精确检索。

标签和文件夹组织

结合文件夹层级结构、灵活的标签和自定义元数据字段，以构建一个与您的业务实际运作方式相匹配的组织结构。

多用户权限

基于角色的访问控制允许团队共享一个文档档案，同时只允许授权用户查看敏感文件。

PDF页面操作

直接在 Papermerge 内部合并、拆分和重新排序 PDF 页面，无需单独的 PDF 编辑器即可清理扫描文档。

为什么要在 Hostinger 上运行 Papermerge

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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