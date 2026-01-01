Papermerge 是一个开源文档管理系统，旨在将纸质文件转化为可搜索、有组织的数字档案。上传 PDF 或扫描图像后，Papermerge 会通过 OCR 自动提取文本，使每张发票、合同和收据都能通过内容即时查找。基于标签的组织、文件夹层次结构和自定义元数据字段让您可以精细控制文档的结构和检索方式。支持多用户和基于角色的权限，使其适用于小型企业和专业实践。

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