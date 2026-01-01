一键部署 Papermerge。
开源文档管理系统，具备自动OCR、全文搜索和基于标签的组织功能，可用于管理您所有扫描的纸质文件。
为 Papermerge 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Papermerge 构建什么
Papermerge 是一个开源文档管理系统，旨在将纸质文件转化为可搜索、有组织的数字档案。上传 PDF 或扫描图像后，Papermerge 会通过 OCR 自动提取文本，使每张发票、合同和收据都能通过内容即时查找。基于标签的组织、文件夹层次结构和自定义元数据字段让您可以精细控制文档的结构和检索方式。支持多用户和基于角色的权限，使其适用于小型企业和专业实践。
在您自己的 VPS 上自托管 Papermerge 意味着敏感的财务记录、法律文件和个人文件永远不会离开您的基础设施。您可以避免每月云存储费用，同时获得无限的文档容量、执行自定义保留策略的能力，以及通过 Papermerge 的 REST API 与现有工作流程集成的灵活性。
Papermerge 的主要功能
自动 OCR 提取
Papermerge 在上传时自动从PDF和扫描图像中提取可搜索文本，将一堆扫描的纸质文件变成可查询的数据库。
全文搜索
搜索您存档中所有文档的完整内容和元数据，通过日期、标签和自定义字段进行筛选，以实现精确检索。
标签和文件夹组织
结合文件夹层级结构、灵活的标签和自定义元数据字段，以构建一个与您的业务实际运作方式相匹配的组织结构。
多用户权限
基于角色的访问控制允许团队共享一个文档档案，同时只允许授权用户查看敏感文件。
PDF页面操作
直接在 Papermerge 内部合并、拆分和重新排序 PDF 页面，无需单独的 PDF 编辑器即可清理扫描文档。
为什么要在 Hostinger 上运行 Papermerge
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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