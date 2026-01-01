PigeonPod 一键安装部署。
自托管播客订阅源生成器，可将 YouTube 和 Bilibili 频道转换为适用于任何播客应用的可订阅 RSS 订阅源。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 PigeonPod 构建什么
PigeonPod 是一个自托管的播客订阅源生成器，可将 YouTube 频道、播放列表、视频和 Bilibili 内容转换为标准 RSS 播客订阅源。在 PigeonPod 中订阅任何 YouTube 频道，它会自动下载新的音频或视频剧集，生成一个受密码保护的 RSS 订阅源，任何播客客户端——Apple Podcasts、Overcast、Pocket Casts——都可以直接订阅。
与浏览器扩展或手动变通方法不同，PigeonPod 在您自己的服务器上处理整个流程：包括订阅、通过 yt-dlp 下载、通过 ffmpeg 转码、订阅源生成和 RSS 服务。所有必需的工具都捆绑在 Docker 镜像中——无需安装或配置其他任何东西。
PigeonPod 的主要功能
YouTube 和 Bilibili 导入
订阅 YouTube 频道、播放列表和单个视频，或 Bilibili 频道和播放列表 — PigeonPod 会跟踪新上传的内容并自动同步它们。
标准 RSS 源输出
生成受密码保护的RSS订阅源，任何播客应用都可以订阅，将您的YouTube订阅整合到您日常的播客收听流程中。
音频和视频质量控制
配置每个订阅源的输出格式、比特率和质量，以便您获得紧凑的纯音频文件用于收听或完整视频用于观看 — 无需重新下载。
剧集筛选器和限制
设置关键词过滤器、时长阈值和每个订阅源的剧集数量限制，以便让订阅内容专注于您真正想要的内容。
S3 和本地存储
将下载的剧集存储在VPS卷上，或将其路由到任何S3兼容服务 — MinIO、Cloudflare R2或AWS S3 — 以支持更大的媒体库。
为什么要在 Hostinger 上运行 PigeonPod
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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