PigeonPod 是一个自托管的播客订阅源生成器，可将 YouTube 频道、播放列表、视频和 Bilibili 内容转换为标准 RSS 播客订阅源。在 PigeonPod 中订阅任何 YouTube 频道，它会自动下载新的音频或视频剧集，生成一个受密码保护的 RSS 订阅源，任何播客客户端——Apple Podcasts、Overcast、Pocket Casts——都可以直接订阅。

与浏览器扩展或手动变通方法不同，PigeonPod 在您自己的服务器上处理整个流程：包括订阅、通过 yt-dlp 下载、通过 ffmpeg 转码、订阅源生成和 RSS 服务。所有必需的工具都捆绑在 Docker 镜像中——无需安装或配置其他任何东西。