Ente 是一个完全开源、端到端加密的照片和视频服务，将隐私放在首位。每个文件在接触服务器之前都会在您的设备上加密，因此只有您和您明确邀请的人才能看到您的回忆。

在您自己的 VPS 上自托管 Ente，让您对底层数据库和 S3 兼容的对象存储拥有完全所有权，同时保留公共服务所使用的相同精致的网页、移动和桌面客户端。家庭相册、公共链接、设备端人脸识别和无限存储都将由您掌控，而非第三方。