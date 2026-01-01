部署 Ente 一键安装。
端到端加密、开源的照片和视频备份，支持共享相册和设备端机器学习。
为 Ente 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Ente 的主要功能
端到端加密
每张照片和每个视频在上传前都会在您的设备上使用经过加密审计的原语进行加密，因此服务器或任何其他人都无法读取您的资料库。
跨平台客户端
原生iOS和Android应用、macOS、Windows和Linux桌面应用，以及一个网页应用，让您的资料库随时随地都可访问，并提供自动后台备份。
共享家庭相册
创建与家人共享的相册，或发送带有可选密码和有效期的公共链接，所有这些都不会以明文形式暴露底层文件。
设备端人脸识别
机器学习完全在客户端运行，用于对人群进行分组、检测物体并支持语义搜索，而无需将未加密数据发送到服务器。
S3 兼容存储
内置的 MinIO 存储桶在 VPS 上本地存储对象，并且当库增长时，可以替换为 Backblaze B2、Wasabi 或任何 S3 兼容的提供商。
开源客户端
每个组件，包括移动和桌面应用程序，都是源代码可用且可独立审计的，因此您可以亲自验证加密技术。
为什么要在 Hostinger 上运行 Ente
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。