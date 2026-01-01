Kanboard 是一个专注的开源 Kanban 项目管理工具，它使工作流可视化保持简单有效。团队获得可定制的板，包括泳道、在制品限制、包含子任务和附件的任务管理、时间跟踪和内置分析 — 所有这些都在一个干净的界面中，没有不必要的复杂性。

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