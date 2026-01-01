Rallly 是一款注重隐私的开源日程安排和群组投票工具，旨在取代 Doodle 和类似的 SaaS 应用程序。组织者可以创建包含建议日期/时间选项的投票，分享链接，然后受访者选择适合他们的时段——参与者无需账户。组织者仪表板随后会突出显示最受欢迎的时段，从而轻松确认最终时间。

在您的 VPS 上自托管 Rallly 可以将参与者电子邮件、回复数据和会议主题保留在您控制的基础设施上，而不是第三方日程安排服务。该平台支持多个时区、锁定选项、自定义品牌以及组织者的电子邮件魔术链接身份验证，整个堆栈运行在一个 Next.js 容器加上 PostgreSQL 上——小巧到足以供个人使用，坚固到足以供小型团队或俱乐部使用。