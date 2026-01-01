一键部署 Rallly。
自托管日程安排工具，用于协作选择跨群组、团队和时区的最佳日期和时间。
为 Rallly 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Rallly 构建什么
Rallly 是一款注重隐私的开源日程安排和群组投票工具，旨在取代 Doodle 和类似的 SaaS 应用程序。组织者可以创建包含建议日期/时间选项的投票，分享链接，然后受访者选择适合他们的时段——参与者无需账户。组织者仪表板随后会突出显示最受欢迎的时段，从而轻松确认最终时间。
在您的 VPS 上自托管 Rallly 可以将参与者电子邮件、回复数据和会议主题保留在您控制的基础设施上，而不是第三方日程安排服务。该平台支持多个时区、锁定选项、自定义品牌以及组织者的电子邮件魔术链接身份验证，整个堆栈运行在一个 Next.js 容器加上 PostgreSQL 上——小巧到足以供个人使用，坚固到足以供小型团队或俱乐部使用。
Rallly 的主要功能
群组日期投票
提出多个日期和时间选项，收集受邀者的空闲时间，并找出最佳时段——Doodle风格的投票，无需按次投票付费。
时区感知
自动在每个受访者的本地时区显示所有选项，以便分布式团队无需心算即可选择时间。
无账户回复
受邀者可以使用姓名和可选的电子邮件进行投票 — 无需注册，无需密码，毫无阻碍 — 而组织者则保留账户以管理投票。
魔术链接登录
组织者通过电子邮件发送的魔术链接登录，而不是密码，这在不牺牲便利性的前提下，缩小了凭证的攻击面。
锁定和隐藏选项
锁定所选选项以冻结回复，或在投票结束后隐藏选项 — 这有助于在没有进一步更改的情况下确认最终选择。
定制品牌
设置您自己的网站名称、徽标和主题，让投票感觉像是您组织的一部分，而不是一个通用的SaaS登录页面。
为什么要在 Hostinger 上运行 Rallly
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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