GoatCounter 是一个简单、开源的网站分析平台，专为希望获得有意义的页面浏览数据，同时避免跟踪 Cookie 或个人数据收集带来的隐私成本的开发者而设计。它只统计页面浏览量、引荐来源、浏览器、国家和屏幕尺寸——仅此而已。无需同意横幅。

与需要多个服务的重量级分析平台不同，GoatCounter 作为单个容器运行，内置 SQLite 数据库。在您自己的 VPS 上自托管可确保所有访客数据都在您的控制之下，与第三方分析网络完全隔离。