Miniflux 是一款极简主义、有主见的 RSS 订阅阅读器，其设计围绕一个原则：不碍事，让您专注于阅读。它采用 Go 语言构建，并由 PostgreSQL 提供支持，通过简洁、键盘驱动的界面处理 RSS、Atom、RDF 和 JSON 订阅源，没有冗余或不必要的复杂性。它在 GitHub 上获得了超过 7,000 颗星，在开发人员和注重隐私的用户中赢得了忠实追随者，他们希望在没有杂乱的情况下获得速度。

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