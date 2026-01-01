一键安装部署 Miniflux。
极简的开源RSS阅读器，使用Go语言构建，用于快速、无干扰地阅读订阅内容。
为 Miniflux 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Miniflux 构建什么
Miniflux 是一款极简主义、有主见的 RSS 订阅阅读器，其设计围绕一个原则：不碍事，让您专注于阅读。它采用 Go 语言构建，并由 PostgreSQL 提供支持，通过简洁、键盘驱动的界面处理 RSS、Atom、RDF 和 JSON 订阅源，没有冗余或不必要的复杂性。它在 GitHub 上获得了超过 7,000 颗星，在开发人员和注重隐私的用户中赢得了忠实追随者，他们希望在没有杂乱的情况下获得速度。
自托管 Miniflux 可确保您的订阅列表和阅读习惯完全私密。没有第三方跟踪器，没有行为分析，也没有可能被关闭或付费的服务。您拥有您的订阅源、文章和阅读历史。
Miniflux 的主要功能
全文抓取
从只发布摘要的订阅源中获取完整的文章，这样您就可以始终阅读完整内容，而无需离开界面。
键盘导航
全面的键盘快捷键让您浏览订阅源、将文章标记为已读，并打开链接，无需触碰鼠标。
稍后阅读集成
将文章一键发送到 Pocket、Wallabag、Instapaper 和 Pinboard，以便稍后离线阅读。
第三方客户端 API
Fever 和 Google Reader 兼容的 API 让 Reeder 和 NetNewsWire 等热门移动应用连接到您的自托管实例。
多用户支持
每个用户在一个共享的服务器实例上拥有自己独立的订阅列表、阅读状态和设置。
为什么要在 Hostinger 上运行 Miniflux
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。