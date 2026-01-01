一键部署安装 Phoenix。
开源 AI 可观测性平台，用于追踪、评估和监控生产环境中的 LLM 应用程序和 AI 智能体。
为 Phoenix 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Phoenix 构建什么
Phoenix 是一个开源 AI 可观测性平台，由 Arize AI 构建，供使用大型语言模型、代理和检索管道开发应用程序的团队使用。它通过标准 OpenTelemetry 检测捕获您的应用程序生成的每个跟踪，揭示延迟、令牌使用情况和响应质量，以便工程师在回归影响客户之前发现它们。凭借对 LangChain、LlamaIndex、OpenAI、Anthropic 和大多数其他 AI 框架的开箱即用集成，Phoenix 无需代码重写即可融入现有管道。
在您自己的 VPS 上自托管 Phoenix 可将提示、模型输出和检索上下文保留在您控制的基础设施上。没有按跟踪收费或数据驻留限制 — 存储的遥测数据量仅受您的磁盘容量限制。
Phoenix 的主要功能
OpenTelemetry 追踪
使用标准 OTLP 协议，捕获每次 LLM 调用、工具调用和检索步骤的完整执行树。
评估框架
运行LLM评判器和基于代码的评估器，跨数据集评估响应质量，并在部署前发现回归问题。
提示词游乐场
在不修改应用程序代码或重新部署的情况下，跨模型和参数并排迭代提示。
框架集成
为 LangChain、LlamaIndex、DSPy、Haystack、OpenAI、Anthropic、Bedrock 和 Vertex AI 提供即插即用型插桩。
数据集实验
从生产跟踪中构建数据集，并针对新的提示或模型版本重放它们以比较输出。
嵌入分析
通过嵌入可视化检查检索质量，揭示漂移、聚类和低相关性结果。
为什么要在 Hostinger 上运行 Phoenix
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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