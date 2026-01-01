Phoenix 是一个开源 AI 可观测性平台，由 Arize AI 构建，供使用大型语言模型、代理和检索管道开发应用程序的团队使用。它通过标准 OpenTelemetry 检测捕获您的应用程序生成的每个跟踪，揭示延迟、令牌使用情况和响应质量，以便工程师在回归影响客户之前发现它们。凭借对 LangChain、LlamaIndex、OpenAI、Anthropic 和大多数其他 AI 框架的开箱即用集成，Phoenix 无需代码重写即可融入现有管道。

在您自己的 VPS 上自托管 Phoenix 可将提示、模型输出和检索上下文保留在您控制的基础设施上。没有按跟踪收费或数据驻留限制 — 存储的遥测数据量仅受您的磁盘容量限制。