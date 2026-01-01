Readur 是一个文档管理平台，它利用 OCR 技术将纸质文档、扫描文件和图像转换为可搜索的数字档案。它接受 PDF、图像和 Office 文件，通过拖放上传或自动监视文件夹，提取文本而不更改原始文件，并在 PostgreSQL 中索引所有内容，以实现快速全文搜索。

自托管 Readur 可将敏感文档——法律记录、医疗文件、财务收据——置于您的专属控制之下，无需上传到可能保留副本或共享内容的第三方 OCR 服务。基于令牌的身份验证和可配置的 OCR 设置让您能够精细控制处理并发、语言检测和文件类型限制。