Memos 是一款自托管的笔记应用，围绕着一个简单的时间线构建，消除了传统笔记工具的繁琐 — 无需标题，无需文件夹，只需输入并保存。它支持 Markdown 格式、话题标签组织、图片附件、全文搜索和多用户访问，所有这些都来自一个由 SQLite 支持的轻量级容器。

在您自己的 VPS 上运行 Memos 意味着您的笔记永远不会接触第三方服务器，订阅费用被消除，并且您的整个知识库将无限期地保持可访问性，而不会面临影响商业笔记平台的服务关闭风险。