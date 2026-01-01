一键部署 Sharkey。
基于 Misskey 的联邦式微博客服务器，性能有所提升，支持 Mastodon API，并提供现代用户体验。
为 Sharkey 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Sharkey 构建什么
Sharkey 是 Misskey 的一个上游跟踪分支，为联邦宇宙提供了精致的社交体验。它原生支持 ActivityPub，因此您的社区可以关注并与 Mastodon、Pleroma、Akkoma、Pixelfed 以及联邦网络中的其他账户进行互动，无需任何桥接。
与上游 Misskey 相比，Sharkey 增加了联邦帖子编辑、联邦个人资料背景、Mastodon 客户端 API 兼容性，以及数十项由社区反馈驱动的用户体验改进。在您自己的 VPS 上自托管 Sharkey，可以使您的时间线、媒体和关注者图谱完全在您的控制之下，没有任何平台所有者决定您能接触到谁。
Sharkey 的主要功能
ActivityPub 联邦
连接 Mastodon、Pleroma、Akkoma、Pixelfed 和所有其他 ActivityPub 服务器，从您自己的实例触达整个联邦宇宙。
Mastodon API 兼容
使用任何第三方Mastodon客户端发布和浏览，同时仍然可以从幕后的Misskey风格功能中受益。
自定义表情符号和回应
上传全服务器自定义表情符号，并用它们回复任何帖子，将时间线变成超越纯文本的富有表现力的对话。
联合式译后编辑
在发布后编辑您的帖子，并让更改干净地传播到远程实例，同时保留完整的编辑历史记录。
天线和列表
构建基于关键词的天线和精选用户列表，以筛选时间线、关注话题，并且不错过对您重要的帖子。
驱动媒体管理
在内置云盘中，通过文件夹和搜索功能，整理上传的图片、视频和文件，并可在帖子和个人资料资产中重复使用。
为什么要在 Hostinger 上运行 Sharkey
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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