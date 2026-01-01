Sharkey 是 Misskey 的一个上游跟踪分支，为联邦宇宙提供了精致的社交体验。它原生支持 ActivityPub，因此您的社区可以关注并与 Mastodon、Pleroma、Akkoma、Pixelfed 以及联邦网络中的其他账户进行互动，无需任何桥接。

与上游 Misskey 相比，Sharkey 增加了联邦帖子编辑、联邦个人资料背景、Mastodon 客户端 API 兼容性，以及数十项由社区反馈驱动的用户体验改进。在您自己的 VPS 上自托管 Sharkey，可以使您的时间线、媒体和关注者图谱完全在您的控制之下，没有任何平台所有者决定您能接触到谁。