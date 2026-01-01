VERT 是一款开源文件转换工具，它使用 WebAssembly 在浏览器中本地处理所有内容。文件绝不会离开用户的设备——没有服务器端处理，没有上传，也没有数据保留。它使用 FFmpeg-WASM 转换文档、图像、音频和视频。

在 VPS 上自托管 VERT，使其成为一个私有的团队工具，可从任何浏览器访问，无需依赖第三方转换服务。支持拖放批量转换、无文件大小限制和零云依赖，使其成为注重隐私的工作流程的实用替代方案。