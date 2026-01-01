Grist 是一款开源的关系型电子表格，它将电子表格的熟悉性与数据库的强大功能相结合。团队使用它来组织数据、构建自定义视图、创建仪表板以及设计交互式应用程序，而无需编写代码，使其成为 Airtable 的多功能自托管替代方案。

凭借 Python 公式、精细的访问控制、REST API 和自定义小部件，Grist 赋能技术和非技术用户构建复杂的数据应用程序。此模板包含用于可靠数据存储的 PostgreSQL、用于性能缓存的 Redis 以及用于安全团队访问的 Traefik HTTPS 路由。