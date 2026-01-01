GitBucket 是一个基于 Scala 的开源 Git 平台，它在您控制的基础设施上提供熟悉的 GitHub 风格体验。它集成了仓库托管、拉取请求、问题、维基以及模仿 GitHub 约定的账户模型，因此现有团队无需重新培训即可采用。

GitBucket 开箱即用，在 JVM 上运行，并内置 H2 数据库，无需外部服务即可启动，并可通过用于 LDAP 认证、CI 集成和外部数据库的插件进行扩展。自托管可将源代码、访问令牌和审计历史记录保留在您的 VPS 内部，而不是第三方 SaaS。