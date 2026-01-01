Mattermost 是一个自托管的团队协作平台，提供类似 Slack 的消息传递、文件共享、语音通话和工作流自动化功能，同时不放弃对您数据的控制权。它专为技术和注重安全性的团队打造，开箱即支持线程化频道、800 多个集成、SSO、LDAP 和合规性归档。

在您自己的 VPS 上自托管 Mattermost 可以消除按用户订阅的费用，将所有消息和文件保留在您的基础设施内，并满足政府、金融和医疗保健环境中常见的数据主权要求，在这些环境中，仅限云的工具是不可接受的。