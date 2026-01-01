一键安装部署 Posterizarr。
适用于 Plex、Jellyfin 和 Emby 的自动化海报生成器，可从 TMDB、Fanart 和 TVDB 获取并叠加艺术作品。
为 Posterizarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Posterizarr 构建什么
Posterizarr 是一款开源自动化工具，可以为您的 Plex、Jellyfin 或 Emby 媒体库创建精美的无文本海报、背景和标题卡。它从 Fanart.tv、TMDB、TVDB、Plex 和 IMDb 获取艺术作品，然后应用您自己的叠加层、字体和文本规则，使媒体库中的每部电影、节目和季都保持一致的外观。
在 VPS 上自托管 Posterizarr 为其提供了稳定的运行时间和专用带宽，这是对数千个项目进行无人值守批量艺术作品生成所必需的。随附的 Web UI 允许您从浏览器管理设置、监控进度和触发运行，而与 Tautulli、Sonarr 和 Radarr 的集成可确保新发布的内容在进入您的媒体库时立即呈现出精美的外观。
Posterizarr 的主要功能
完整网页UI
管理设置、监控活动，并通过现代浏览器界面触发海报运行，而不是手动编辑 JSON 文件。
Plex、Jellyfin、Emby
生成适用于所有三个主要媒体服务器的艺术作品，并以Kometa兼容的文件夹结构写入资产，以实现可移植性。
多源艺术品
从 Fanart.tv、TMDB、TVDB、Plex 和 IMDb 获取图片，以便每个标题都能找到高分辨率、无文本的源艺术作品。
自定义叠加层和文本
应用您自己的字体、颜色、渐变和文本规则，以创建适用于电影、节目和季的统一海报风格。
Arr 技术栈集成
触发器会自动从 Tautulli、Sonarr 和 Radarr 运行，因此新版本一经添加即可获得匹配的海报。
备份和手动资产
用于资产备份和手动精选艺术作品的专用卷，可确保自定义海报在重建和更新后依然安全。
为什么要在 Hostinger 上运行 Posterizarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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