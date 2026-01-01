Posterizarr 是一款开源自动化工具，可以为您的 Plex、Jellyfin 或 Emby 媒体库创建精美的无文本海报、背景和标题卡。它从 Fanart.tv、TMDB、TVDB、Plex 和 IMDb 获取艺术作品，然后应用您自己的叠加层、字体和文本规则，使媒体库中的每部电影、节目和季都保持一致的外观。

在 VPS 上自托管 Posterizarr 为其提供了稳定的运行时间和专用带宽，这是对数千个项目进行无人值守批量艺术作品生成所必需的。随附的 Web UI 允许您从浏览器管理设置、监控进度和触发运行，而与 Tautulli、Sonarr 和 Radarr 的集成可确保新发布的内容在进入您的媒体库时立即呈现出精美的外观。