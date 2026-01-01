一键安装部署 Sonarr。
用于 Usenet 和 torrents 的自动化电视节目收藏管理器，可监控、下载、重命名并整理剧集。
为 Sonarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Sonarr 构建什么
Sonarr 是一款综合性的电视节目收藏管理器和个人视频录像机，适用于 Usenet 和 BitTorrent 用户。它监控 RSS 订阅源以获取新剧集发布，通过您首选的下载客户端自动下载它们，并以一致的命名方式整理生成的文件——所有这些都无需人工干预。作为 arr 套件的核心成员，Sonarr 与 Radarr、Prowlarr 以及 Plex 和 Jellyfin 等媒体服务器无缝集成。
在您的 VPS 上部署 Sonarr 意味着它将 24/7 全天候运行，即使您的家用电脑关闭，也能在第一时间捕获新发布的内容。持久存储可保护您的媒体库配置和质量配置文件，而 REST API 则支持与请求管理工具集成，以构建一个完全自动化的家庭媒体生态系统。
Sonarr 的主要功能
自动化事件监控
通过RSS订阅源追踪即将播出的剧集，一旦有新发布就自动下载。
质量资料管理
定义每个系列的首选分辨率、编解码器和文件大小，并在出现更好的版本时，让 Sonarr 自动升级。
下载客户端集成
连接到 qBittorrent、Transmission、Deluge、SABnzbd、NZBGet 等 — 从一个界面支持洪流和Usenet工作流程。
媒体服务器同步
每次下载后，自动触发 Plex、Jellyfin、Emby 和 Kodi 中的媒体库更新，使您的媒体服务器保持最新，无需手动刷新。
季包处理
智能处理季包下载，通过提取单个剧集并将其与受监控的剧集条目进行匹配。
为什么要在 Hostinger 上运行 Sonarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。