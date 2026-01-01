Sonarr 是一款综合性的电视节目收藏管理器和个人视频录像机，适用于 Usenet 和 BitTorrent 用户。它监控 RSS 订阅源以获取新剧集发布，通过您首选的下载客户端自动下载它们，并以一致的命名方式整理生成的文件——所有这些都无需人工干预。作为 arr 套件的核心成员，Sonarr 与 Radarr、Prowlarr 以及 Plex 和 Jellyfin 等媒体服务器无缝集成。

在您的 VPS 上部署 Sonarr 意味着它将 24/7 全天候运行，即使您的家用电脑关闭，也能在第一时间捕获新发布的内容。持久存储可保护您的媒体库配置和质量配置文件，而 REST API 则支持与请求管理工具集成，以构建一个完全自动化的家庭媒体生态系统。