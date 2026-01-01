一键安装部署 Lemmy。
联邦式链接聚合器和讨论平台，允许社区运行独立的论坛，并通过ActivityPub联邦宇宙互联互通。
为 Lemmy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Lemmy 构建什么
Lemmy 是一个免费、开源的联邦式链接聚合器和讨论平台 — 想象一下 Reddit，但每个服务器都由其社区独立运行，并且所有服务器通过 ActivityPub 协议互连，因此用户可以订阅 Fediverse 中的社区。Lemmy 使用 Rust 构建，以实现低资源占用和高并发性，提供线程评论、基于投票的排名、自定义社区审核、多种排序算法和精致的网页用户界面。
在您的 VPS 上自托管 Lemmy，可以让社区组织者、兴趣小组和利基兴趣群体运营自己的论坛，而无需广告支持的收入模式、算法馈送操纵或来自中心平台的数据收集。捆绑的 PostgreSQL 和 pict-rs 图像托管将所有内容保留在您的基础设施内。
Lemmy 的主要功能
联邦社区
任何Lemmy实例上的用户都可以订阅您服务器上的社区，您的用户也可以在Fediverse的任何地方订阅社区。
嵌套评论和投票
熟悉的Reddit风格的串联讨论，带有赞成和反对投票，多种排序算法（热门、置顶、最新、争议），以及无限的线程深度。
分社区审核
每个社区都有自己的版主，拥有精细的权限、自定义规则，以及一个专用的版主日志，以提高透明度。
内置图片托管
捆绑的 pict-rs 服务器允许用户直接将图片和视频上传到您的实例，无需外部 CDN 或第三方服务。
反垃圾邮件功能
注册时使用CAPTCHA、速率限制、实例范围的允许列表和阻止列表，以及可配置的注册应用程序，使垃圾邮件和滥用行为易于管理。
移动应用
多个 iOS 和 Android 应用连接到任何 Lemmy 实例，因此用户可以从他们喜欢的任何移动客户端浏览和发帖。
为什么要在 Hostinger 上运行 Lemmy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。