Lemmy 是一个免费、开源的联邦式链接聚合器和讨论平台 — 想象一下 Reddit，但每个服务器都由其社区独立运行，并且所有服务器通过 ActivityPub 协议互连，因此用户可以订阅 Fediverse 中的社区。Lemmy 使用 Rust 构建，以实现低资源占用和高并发性，提供线程评论、基于投票的排名、自定义社区审核、多种排序算法和精致的网页用户界面。

在您的 VPS 上自托管 Lemmy，可以让社区组织者、兴趣小组和利基兴趣群体运营自己的论坛，而无需广告支持的收入模式、算法馈送操纵或来自中心平台的数据收集。捆绑的 PostgreSQL 和 pict-rs 图像托管将所有内容保留在您的基础设施内。