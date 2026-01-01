Maybe 是一款完全开源的个人财务和财富管理平台，最初作为一家风险投资支持的初创公司而构建，后来在 AGPLv3 许可下发布。它将银行账户、投资组合、房地产和负债整合到一个仪表板中，提供净资产追踪、交易分类和预算规划功能。可选的 OpenAI 集成增加了 AI 驱动的财务洞察，但并非强制要求。

在您自己的 VPS 上部署 Maybe 意味着您的敏感财务数据永远不会通过第三方服务器，您可以避免重复的 SaaS 费用，并且您保留了商业平台所限制的完整导出和自定义功能。