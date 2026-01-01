Coral 是 Vox Media 构建的开源评论平台，旨在为新闻机构、出版商和内容创作者提供更健康的站内讨论。它用一个自托管系统取代了第三方评论小部件，该系统围绕运营社区的实际情况而设计：繁重的审核工作量、恶意行为者以及将受众数据保留在您自己的基础设施内的需求。

Coral 受到包括《华盛顿邮报》和《金融时报》在内的 28 个国家/地区的 500 多个新闻编辑室的信赖，它将快速、易用的读者体验与专为编辑团队打造的审核工具集相结合。在您自己的 VPS 上进行自托管，可以将读者身份、评论历史和互动信号完全置于您的控制之下，而不是由第三方 SaaS 管理。