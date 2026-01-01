一键安装部署 Coral Talk。
Vox Media 的开源评论平台，为新闻编辑室重新构想了站内讨论和审核。
为 Coral Talk 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Coral Talk 的主要功能
审核工具包
借助反应队列、禁用词列表、可疑词标记以及专为编辑团队设计的按故事审核设置，大规模筛选和批准评论。
问答和在线聊天
将故事切换到问答或实时聊天模式，以举办专家主持的会议、突发新闻讨论或结构化读者访谈。
作者参与度
精选评论、记者徽章和内部员工回复让记者能够突出最佳贡献，并直接在帖子内回复读者。
单点登录
将 Coral 插入您现有的身份层，通过基于 JWT 的 SSO、OAuth 提供商或本地账户，以便读者可以重复使用其网站登录信息。
隐私和数据所有权
评论、个人资料和审核历史记录保留在您的VPS上的MongoDB中，并内置了符合GDPR规范的导出和删除工具。
可嵌入任何内容管理系统
一个轻量级的嵌入脚本将 Coral 嵌入到 WordPress、Ghost、Drupal 或自定义堆栈中，而不会将您的网站锁定在单个 CMS 中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Coral Talk
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。