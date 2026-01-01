drawDB 是一个免费、开源的数据库实体关系图编辑器，它完全在浏览器中运行。它允许开发人员和数据库管理员通过拖放画布来设计、可视化和文档化关系数据库模式，然后将完成的设计导出为 SQL DDL 语句，这些语句可用于 MySQL、PostgreSQL、SQLite、MariaDB 或 SQL Server。

自托管 drawDB 为您的团队提供了一个共享的内部数据库设计工具，无需将模式详细信息发送到第三方云服务。由于该应用程序纯粹是前端的，没有后端或数据库依赖，因此它可以部署为单个轻量级容器，并且无论外部服务可用性如何都能保持运行。