一键安装部署 drawDB。
免费、开源的基于浏览器的数据库图表编辑器，用于可视化地设计和文档化关系型数据库模式。
为 drawDB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
drawDB 的主要功能
可视化模式设计
拖放表格，定义列和数据类型，并在画布上绘制关系，无需手动编写 SQL。
SQL 导入导出
生成适用于 MySQL、PostgreSQL、SQLite、MariaDB 和 SQL Server 的可直接运行的 DDL，或导入现有 SQL 以即时可视化。
无需后端
作为单个 Nginx 容器运行，无需数据库或服务器端依赖 — 图表使用 IndexedDB 存储在浏览器中。
图表自定义
自定义表格颜色，添加备注和区域以对相关表格进行分组，并控制画布布局以匹配您对模式的思考方式。
导出为多种格式
将图表导出为 PNG、JSON 或 SQL，以便您可以将其嵌入文档中、与队友分享，或对您的模式设计进行版本控制。
为什么要在 Hostinger 上运行 drawDB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。