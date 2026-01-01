一键部署 Medusa。
用于电视剧的自动视频库管理器 — 一旦新剧集出现在索引器上，便立即获取。
为 Medusa 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Medusa 构建什么
Medusa 是一个长期运行、由社区维护的电视节目库自动化服务器。它跟踪您关注的节目，监控 Usenet 索引器和 torrent 追踪器以获取新剧集发布，通过您现有的下载器下载匹配的文件，然后重命名、标记并将它们移动到您的媒体库中——所有这些都由一个受 SickBeard 和 SickChill 启发的精致网页用户界面驱动。
在 VPS 上自托管 Medusa 可以让您的电视自动化全天候运行，因此剧集发布后几分钟内就会出现在您的媒体库中。它与 Plex、Jellyfin、Emby 以及更广泛的 Servarr 生态系统自然搭配，并通过原生插件支持几乎所有 Newznab 和 Torznab 索引器。
Medusa 的主要功能
节目和剧集追踪
从 TVDB、TVMaze 或 IMDb 添加节目，Medusa 会监控每一季的新剧集，一旦它们出现在索引器上。
质量偏好配置文件
为每个节目定义质量、分辨率、编解码器和语言偏好，以便在出现多个候选版本时，选择正确的版本。
原生索引器支持
内置插件支持 Newznab 和 Torznab 索引器，并直接支持 NZBGet、SABnzbd、Transmission、qBittorrent、Deluge 和 rTorrent。
副标题搜索
每次下载后，在 OpenSubtitles、Addic7ed 和 Podnapisi 中搜索您偏好语言的匹配字幕。
后处理自动化
重命名、标记并移动下载的文件到与 Plex/Jellyfin/Emby 兼容的文件夹布局中，无需手动排序。
为什么要在 Hostinger 上运行 Medusa
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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