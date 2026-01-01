Medusa 是一个长期运行、由社区维护的电视节目库自动化服务器。它跟踪您关注的节目，监控 Usenet 索引器和 torrent 追踪器以获取新剧集发布，通过您现有的下载器下载匹配的文件，然后重命名、标记并将它们移动到您的媒体库中——所有这些都由一个受 SickBeard 和 SickChill 启发的精致网页用户界面驱动。

在 VPS 上自托管 Medusa 可以让您的电视自动化全天候运行，因此剧集发布后几分钟内就会出现在您的媒体库中。它与 Plex、Jellyfin、Emby 以及更广泛的 Servarr 生态系统自然搭配，并通过原生插件支持几乎所有 Newznab 和 Torznab 索引器。