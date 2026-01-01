Picsur是一个轻量级的自托管图片托管平台，专为希望完全掌控其图片共享基础设施的个人和团队设计。上传图片，获取即时可分享链接，并配置过期时间——所有这些都无需依赖会压缩内容、显示广告或在不发出警告的情况下删除文件的第三方服务。

采用PostgreSQL作为可靠的元数据存储后端，Picsur支持PNG、JPEG、GIF、WebP和AVIF格式，并提供自动格式转换和优化功能。其REST API使其能够轻松地将程序化图片上传集成到您VPS上的现有工具和工作流程中。