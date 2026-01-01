部署 Rundeck 一键安装。
开源运行手册自动化，可将脚本和工作流转化为适用于任何团队的自助服务操作。
为 Rundeck 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Rundeck 的主要功能
自助服务工作
将脚本和shell命令封装为参数化作业，以便非工程师可以安全地从Web UI运行常见的操作任务。
基于角色的访问
细粒度ACL策略控制谁可以读取、运行、编辑或删除每个作业、项目和节点 — 非常适合委派安全访问。
工作流编排
通过条件逻辑、错误处理程序和并行执行，将步骤从单个工作流串联到数百个远程节点。
审计和执行历史
每次作业运行都会记录完整的输出、参数以及触发它的用户，为您提供完整的操作审计跟踪。
API 和 网络钩子
通过完整的 REST API、Webhook 接收器和 CLI 客户端，从 CI/CD 流水线、监控警报或聊天操作触发作业。
插入生态系统
使用内置和社区插件扩展 Rundeck，支持 AWS、Ansible、Kubernetes、Slack、Jira 以及数十种其他集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Rundeck
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。