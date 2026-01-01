Rundeck 是由 PagerDuty 维护的开源运行手册自动化引擎。它将操作脚本、临时命令和复杂的多步骤程序转换为版本化作业，团队中的任何人都可以通过 Web UI、API 或聊天集成安全地运行这些作业 — 无需分发 SSH 密钥或生产凭据。

在您自己的 VPS 上自托管 Rundeck 可以让作业定义、执行历史和节点清单都在您的控制之下。运维、支持和值班工程师获得一个经过审计的单一位置来触发部署、重启服务、轮换密钥和解决事件 — 将部落知识转化为可重用、权限范围内的自动化。