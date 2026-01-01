一键部署 NocoDB。
开源的 Airtable 替代品，可将任何 SQL 数据库转换为带有自动生成 API 的协作式电子表格。
为 NocoDB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
NocoDB 的主要功能
多种视图类型
在网格、看板、画廊、日历和表单视图之间切换以查看相同数据，让每个团队成员都能以适合其工作流程的格式进行工作。
自动生成的API
每个表都会自动公开 REST 和 GraphQL 端点，使开发人员无需编写后端代码即可构建自定义集成和前端。
丰富的字段类型
附件、公式、查找、汇总和链接记录将电子表格的强大功能带到您的关系数据中，无需复杂的 SQL 查询。
细粒度访问控制
通过角色管理设置工作区、基础和表级权限，以便每个团队成员只看到他们需要的内容。
Webhook 自动化
当数据发生变化时，自动触发外部工作流和集成，无需自定义代码即可将 NocoDB 连接到您现有的工具。
Airtable 导入
迁移现有的Airtable数据库、CSV文件或Excel表格，并支持模式检测，让您无需从头重建数据即可轻松切换。
为什么要在 Hostinger 上运行 NocoDB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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