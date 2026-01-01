NocoDB 是领先的开源 Airtable 替代方案，可将 PostgreSQL、MySQL 和其他 SQL 数据库转化为直观的电子表格界面，非技术用户可以自信地管理。它提供网格、看板、画廊、日历和表单视图，以及自动生成的 REST 和 GraphQL API、丰富的字段类型和实时协作——所有这些都无需按席位付费。

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