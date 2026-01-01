Readeck 是一款轻量级的开源书签管理器和稍后阅读应用程序，它能在您保存任何 URL 的那一刻捕获可读文本、图像和文章。每个书签都以单个不可变的 ZIP 存档形式存储，因此即使原始页面发生更改或从网络上消失，您保存的文章也仍然可用。

在您自己的 VPS 上自托管 Readeck 可以让您的阅读列表、高亮和标签完全在您的控制之下，没有第三方跟踪，没有按账户收费，也没有付费服务关闭的风险。一个由 SQLite 支持的 Go 单一二进制文件意味着极低的资源使用率，即使在小型 VPS 方案上也能提供流畅的体验。