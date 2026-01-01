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自托管的 HTTP 文件服务器，让您通过现代网络界面直接从磁盘共享文件。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 HFS 构建什么

HFS（HTTP文件服务器）是一个轻量级的自托管文件共享服务器，可以将您的VPS变成一个功能齐全的文件共享中心，可从任何浏览器访问。它提供了一个简洁、响应式的网页界面，用于浏览、下载和上传文件，无需安装任何客户端软件。

凭借内置用户账户、按文件夹访问控制、带宽限制和虚拟文件系统，HFS让您可以完全控制谁可以访问哪些文件。在您自己的VPS上自托管意味着无限的存储和带宽，且无需每月按用户付费。

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你可以用 {name} 构建什么

HFS 的主要功能

虚拟文件系统

将共享内容组织成一个虚拟文件夹结构，独立于您的实际磁盘布局，让您完全控制用户所看到的内容。

用户账户和权限

创建具有按文件夹划分的读取、写入和删除权限的账户，以便不同用户只能访问他们被授权查看的文件。

可续传的上传和下载

支持断点续传，使大型文件操作在网络中断后仍能继续，无需从头开始。

带宽节流

为每个用户或全局设置上传和下载速度限制，即使在大量文件传输期间也能保持服务器响应迅速。

插入系统

通过社区插件扩展 HFS，以支持缩略图、LDAP 认证、防暴力破解保护、主题等功能。

为什么要在 Hostinger 上运行 HFS

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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