HFS（HTTP文件服务器）是一个轻量级的自托管文件共享服务器，可以将您的VPS变成一个功能齐全的文件共享中心，可从任何浏览器访问。它提供了一个简洁、响应式的网页界面，用于浏览、下载和上传文件，无需安装任何客户端软件。

凭借内置用户账户、按文件夹访问控制、带宽限制和虚拟文件系统，HFS让您可以完全控制谁可以访问哪些文件。在您自己的VPS上自托管意味着无限的存储和带宽，且无需每月按用户付费。