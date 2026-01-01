FossFLOW 是一个开源的渐进式网络应用，用于直接在浏览器中创建专业的等距基础设施图。与将您的架构文档存储在第三方服务器上的云图表工具不同，FossFLOW 完全在客户端运行。凭借每5秒自动保存、JSON导出和离线支持功能，它始终将敏感的网络拓扑和系统设计置于您的掌控之中。

在您的VPS上部署FossFLOW可增加服务器端图表持久性，使图表在浏览器会话结束后仍然存在，并可供您的整个团队从任何设备访问——无需通过电子邮件发送文件或依赖受数据保留政策和安全漏洞影响的商业平台。