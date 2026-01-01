LibrePhotos 一键安装部署。
自托管照片管理，具有自动人脸识别、对象检测和AI驱动的搜索功能，适用于您的整个收藏。
为 LibrePhotos 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LibrePhotos 构建什么
LibrePhotos 是一个自托管的开源照片管理平台，为您的个人照片库带来由 AI 驱动的整理功能。与 Google 相册或 iCloud 不同，每张图片都保留在您自己的服务器上——没有上传限制，没有订阅费用，也没有第三方可以访问您的回忆。它通过人脸识别、场景检测和语义搜索自动处理您的照片，让您无需手动标记即可找到任何图片。
在 VPS 上自托管 LibrePhotos 让您完全掌控自己最私密的数据。所有机器学习处理都在本地运行——人脸聚类、逆地理编码和对象检测都在您的服务器上进行，无需调用外部 AI 服务。无论是从云照片服务迁移，还是构建私人家庭档案，LibrePhotos 都提供了一个完善且功能齐全的替代方案。
LibrePhotos 的主要功能
人脸识别
自动将您整个图库中的人脸进行聚类，让您只需标记一次人物，即可立即找到他们出现的所有照片。
AI驱动的照片搜索
通过物体、场景和描述来搜索您的照片，使用设备端机器学习 — 无需云API。
自动照片整理
时间轴和相册视图，通过基于事件的分组、反向地理编码和EXIF元数据提取，无需手动操作即可整理您的图库。
多用户支持
与家人共享您的照片服务器，每个家庭成员都有自己的图库、人脸识别范围和访问控制。
原始和视频支持
处理RAW文件、HEIC/HEIF格式和视频，以及标准JPEG文件，同时保留完整的图像质量和元数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 LibrePhotos
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。