LibrePhotos 是一个自托管的开源照片管理平台，为您的个人照片库带来由 AI 驱动的整理功能。与 Google 相册或 iCloud 不同，每张图片都保留在您自己的服务器上——没有上传限制，没有订阅费用，也没有第三方可以访问您的回忆。它通过人脸识别、场景检测和语义搜索自动处理您的照片，让您无需手动标记即可找到任何图片。

在 VPS 上自托管 LibrePhotos 让您完全掌控自己最私密的数据。所有机器学习处理都在本地运行——人脸聚类、逆地理编码和对象检测都在您的服务器上进行，无需调用外部 AI 服务。无论是从云照片服务迁移，还是构建私人家庭档案，LibrePhotos 都提供了一个完善且功能齐全的替代方案。