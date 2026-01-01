一键部署 Smocker。
简单高效的 HTTP 模拟服务器和代理，内置管理 UI，用于测试和调试 API。
为 Smocker 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Smocker 的主要功能
声明式模拟
在 YAML 或 JSON 中定义 HTTP 响应，通过请求匹配器、动态模板和有序场景，以实现可预测的测试运行。
实况管理界面
检查每个传入请求，查看匹配的模拟，并从一个专为快速反馈循环而构建的基于浏览器的仪表板重置状态。
代理和记录
将未匹配的请求转发到真实的上游，并将响应捕获为可重用的模拟，用于离线测试。
会话和历史
将调用分组到命名会话中，以隔离测试运行、重放流量，并比较不同版本之间的行为。
REST API 控制
使用完整的 REST API，以编程方式从 CI 管道管理模拟、会话和历史记录。
轻量级容器
单个Go二进制文件打包成一个小型Docker镜像，可在毫秒内启动，并在任何VPS套餐上流畅运行。
为什么要在 Hostinger 上运行 Smocker
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。