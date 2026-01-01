Smocker 是一个开源的 HTTP 模拟服务器和代理，专为需要在开发和测试期间获得真实、确定性 API 响应的工程师而构建。开发人员可以在 YAML 或 JSON 中声明性地定义模拟端点、重放场景，并在实时管理 UI 中检查每个传入请求，而无需编写任何胶水代码。

在您自己的 VPS 上自托管 Smocker 为团队提供了一个共享的模拟环境，用于集成测试、契约验证和演示，并且可以完全控制网络访问、记录的流量和公共模拟服务无法比拟的正常运行时间保证。