Apache Guacamole是一个无客户端远程桌面网关，它允许您从任何现代网络浏览器访问RDP、VNC、SSH和Telnet服务器——无需插件、无需原生客户端软件，也无需进行设备设置。浏览器负责渲染，而服务器端守护程序负责协议转换，使远程访问像打开URL一样简单。

在您自己的VPS上自托管Guacamole，可以将您的服务器变成一个中央跳转主机，用于管理世界各地的远程机器。内置的用户管理、审计日志和连接共享使其对独立管理员和小型团队同样有用，同时将所有凭据和会话置于您的直接控制之下。