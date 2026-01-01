Usertour是一个开源的用户引导和产品互动平台，它允许产品团队直接在其网络应用程序中构建应用内导览、清单、调查和启动器——每个新流程都没有工程瓶颈。它是Appcues、Userpilot和Userflow的自托管替代方案，让您完全控制用户引导数据并取消按月活跃用户（MAU）计费。

在您自己的VPS上自托管Usertour意味着用户行为数据和引导分析保留在您的基础设施上。您可以避免第三方跟踪您的用户，满足数据驻留要求，并且随着用户群的增长，永远不会遇到定价障碍。多环境支持让您可以在暂存环境中安全地测试流程，然后再将其推广到生产环境。