一键安装 Usertour
自托管的用户引导平台，用于构建应用内产品导览、清单和调查，无需第三方供应商。
为 Usertour 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Usertour 的主要功能
应用内产品导览
构建交互式分步引导，引导新用户达到他们的第一个价值时刻，而无需为每个流程编写代码。
初始化清单
创建基于任务的清单，突出显示关键功能，并跟踪每个用户在入职流程中的进度。
高级用户定位
根据自定义属性和事件细分用户，以便在恰到好处的时机向对的用户展示对的流程。
流程分析
跟踪每个流程的查看次数、完成情况和流失率，以准确识别用户在哪里脱离。
多环境支持
维护独立的生产和预演环境，以便流程在触达真实用户之前可以进行彻底测试。
应用内问卷
通过由特定用户操作、完成事件或基于时间的规则触发的调查，收集情境反馈。
为什么要在 Hostinger 上运行 Usertour
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。