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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Usertour 构建什么

Usertour是一个开源的用户引导和产品互动平台，它允许产品团队直接在其网络应用程序中构建应用内导览、清单、调查和启动器——每个新流程都没有工程瓶颈。它是Appcues、Userpilot和Userflow的自托管替代方案，让您完全控制用户引导数据并取消按月活跃用户（MAU）计费。

在您自己的VPS上自托管Usertour意味着用户行为数据和引导分析保留在您的基础设施上。您可以避免第三方跟踪您的用户，满足数据驻留要求，并且随着用户群的增长，永远不会遇到定价障碍。多环境支持让您可以在暂存环境中安全地测试流程，然后再将其推广到生产环境。

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Usertour 的主要功能

应用内产品导览

构建交互式分步引导，引导新用户达到他们的第一个价值时刻，而无需为每个流程编写代码。

初始化清单

创建基于任务的清单，突出显示关键功能，并跟踪每个用户在入职流程中的进度。

高级用户定位

根据自定义属性和事件细分用户，以便在恰到好处的时机向对的用户展示对的流程。

流程分析

跟踪每个流程的查看次数、完成情况和流失率，以准确识别用户在哪里脱离。

多环境支持

维护独立的生产和预演环境，以便流程在触达真实用户之前可以进行彻底测试。

应用内问卷

通过由特定用户操作、完成事件或基于时间的规则触发的调查，收集情境反馈。

为什么要在 Hostinger 上运行 Usertour

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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