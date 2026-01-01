一键安装部署 Plex。
世界上最受欢迎的自托管媒体服务器，用于将电影、电视节目、音乐和照片流式传输到任何设备。
为 Plex 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Plex 的主要功能
通用设备支持
适用于 iOS、Android、Roku、Apple TV、Fire TV、智能电视、游戏机和网络浏览器的原生应用，确保您拥有的每个屏幕都能访问您的媒体库。
自动元数据
Plex 自动从 TMDb、TVDb 和 MusicBrainz 获取海报、评分、演职员信息和简介，将原始文件转化为专业编目的收藏。
硬件转码
Intel Quick Sync、NVIDIA NVENC 和 AMD AMF 加速实时转换视频，以便任何设备都能播放任何格式，而不会出现缓冲或质量损失。
直播电视和 DVR
将 Plex 与兼容的调谐器配对，以录制无线广播，创建一个个人数字录像机 (DVR)，用免费的本地频道取代有线电视，并实现时移观看。
托管用户账户
为每个家庭成员创建独立的个人资料，包含独立的观看历史记录、家长控制和内容分级筛选器——所有这些都通过一个管理面板进行管理。
为什么要在 Hostinger 上运行 Plex
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。