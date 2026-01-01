Plex 将您的个人媒体收藏转化为一个精致的流媒体服务，可与 Netflix 或 Spotify 相媲美。它会自动为您的电影、电视节目和音乐获取海报艺术、描述、演员详情和评分——将原始文件变成一个组织精美的媒体库，可从任何设备或地点访问。

在您自己的 VPS 上自托管 Plex 可让您实现 24/7 全天候可用性，而无需依赖家庭互联网的正常运行时间；提供专用 CPU 以实现多个同步流的流畅转码；以及企业级上传带宽，确保远程访问永不缓冲——即使是 4K 内容。