一键部署 Dasharr。
自托管的仪表板，用于跟踪二十多个私人BT下载站的上传、下载和悬赏统计数据。
为 Dasharr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Dasharr 的主要功能
多跟踪器支持
内置收集器，支持二十多个私人追踪器，包括 RED、BTN、GGn、MAM、OPS、BLU、ANT、FNP 等，所有这些都集成在一个仪表板中。
长期历史
每个投票都存储在PostgreSQL中，这样你就可以看到上传、分享率和奖励积分在数周和数月内是如何变化的，而不仅仅是当前的快照。
预定收取
统计数据每六小时在后台自动刷新，因此仪表板始终反映最新活动，无需手动同步。
赏金计划
跟踪赏金收入和支出，以规划在任何选定时间窗口内可分配给请求的金额。
OpenAPI 已记录
每个端点都通过 /swagger-ui/ 上的 Swagger UI 公开，以便可以从自定义脚本、Grafana 或其他仪表板查询数据。
设计即私密
跟踪器API密钥绝不会离开您的VPS — 后端直接与每个索引器通信，并将凭据存储在您自己的PostgreSQL数据库中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dasharr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。