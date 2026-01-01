Dasharr 是一个开源的 Rust 和 Vue 仪表盘，专为私人 BT 追踪器用户构建。它会定期轮询您启用的每个索引器，将历史数据存储在 PostgreSQL 中，并显示上传、下载、分享率、奖励积分和赏金的长期趋势，这些追踪器本身很少会显示当前值以外的数据。

在您的 VPS 上自托管 Dasharr 可以将您的每个 API 密钥和追踪器账户的完整历史记录完全保存在您自己的基础设施上，而不是第三方服务。统计数据每六小时在后台收集一次，因此您可以在一个时间轴上关联所有追踪器的上传、自动化工具和赏金支出。