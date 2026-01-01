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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Dasharr 构建什么

Dasharr 是一个开源的 Rust 和 Vue 仪表盘，专为私人 BT 追踪器用户构建。它会定期轮询您启用的每个索引器，将历史数据存储在 PostgreSQL 中，并显示上传、下载、分享率、奖励积分和赏金的长期趋势，这些追踪器本身很少会显示当前值以外的数据。

在您的 VPS 上自托管 Dasharr 可以将您的每个 API 密钥和追踪器账户的完整历史记录完全保存在您自己的基础设施上，而不是第三方服务。统计数据每六小时在后台收集一次，因此您可以在一个时间轴上关联所有追踪器的上传、自动化工具和赏金支出。

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你可以用 {name} 构建什么

Dasharr 的主要功能

多跟踪器支持

内置收集器，支持二十多个私人追踪器，包括 RED、BTN、GGn、MAM、OPS、BLU、ANT、FNP 等，所有这些都集成在一个仪表板中。

长期历史

每个投票都存储在PostgreSQL中，这样你就可以看到上传、分享率和奖励积分在数周和数月内是如何变化的，而不仅仅是当前的快照。

预定收取

统计数据每六小时在后台自动刷新，因此仪表板始终反映最新活动，无需手动同步。

赏金计划

跟踪赏金收入和支出，以规划在任何选定时间窗口内可分配给请求的金额。

OpenAPI 已记录

每个端点都通过 /swagger-ui/ 上的 Swagger UI 公开，以便可以从自定义脚本、Grafana 或其他仪表板查询数据。

设计即私密

跟踪器API密钥绝不会离开您的VPS — 后端直接与每个索引器通信，并将凭据存储在您自己的PostgreSQL数据库中。

为什么要在 Hostinger 上运行 Dasharr

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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