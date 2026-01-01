Wingfit 是一款极简的自托管健身追踪应用程序，专注于简洁性和隐私。它提供了一个简洁的界面，用于记录锻炼、追踪运动组数和次数，并随着时间的推移监控个人健身进度，且不含广告、订阅或与第三方服务共享数据。

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