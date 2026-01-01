OpnForm 是 Typeform 和 Google Forms 的开源替代品，专为希望完全控制其表单数据和提交管道的团队而构建。它提供了一个拖放式表单编辑器，具有条件逻辑、多页表单、文件上传和各种字段类型——所有这些都无需按响应付费，也无需让数据离开您的基础设施。

自托管 OpnForm 可为您提供无限响应、自定义品牌，并能够将表单提交直接连接到您自己的数据库、Webhook 和通知渠道。您可以设置数据保留策略并控制谁有权访问提交数据，使其适用于受监管行业和注重隐私的团队。