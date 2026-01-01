Mastodon 是领先的开源联邦社交网络，它是 ActivityPub 联邦宇宙中最大的项目，在全球拥有数千个独立运营的实例和数千万用户。它看起来和感觉上都像一个熟悉的微博平台，但每个服务器都由不同的人拥有、管理和运营，任何服务器上的用户都可以关注并与其他服务器上的用户交流。

在 VPS 上运行自己的 Mastodon 实例，您将在联邦宇宙中拥有一个永久的家园——一个完全由您控制的家园。您可以制定规则，选择谁可以注册，决定谁与谁联邦，并拥有数据，没有广告，没有算法时间线，也没有第三方平台可以在明天改变条款。