一键部署 Mastodon
自托管的联邦式微博平台，连接到一个由独立拥有的服务器组成的全球网络。
为 Mastodon 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Mastodon 的主要功能
ActivityPub 联邦
支持W3C ActivityPub标准，因此您的实例可以与所有其他Mastodon服务器、Pleroma、Misskey以及更广泛的联邦宇宙互操作。
时间线
帖子按发送顺序显示 — 没有算法排名，没有推荐广告，也没有为争夺参与度而重新排序的动态。
服务器级审核
站长自定义的社区规则、内容警告和实例级屏蔽，让您能够营造出您想要的社区氛围。
富文本帖子编辑器
每篇帖子最多500个字符（可配置），投票，媒体附件，内容警告，替代文本，以及每篇帖子可自定义的可见性。
开放API和客户端
成熟的 REST 和流式 API 驱动着广泛的移动和桌面客户端生态系统，其中包括适用于 iOS 和 Android 的官方 Mastodon 应用程序。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mastodon
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。