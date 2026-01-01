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自托管的快捷方式管理器，可将长网址转换为易于记忆的短链接，并可直接从浏览器地址栏访问。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Slash 构建什么

Slash 是一款自托管链接快捷方式管理器，适用于希望以更简洁的方式共享和访问 URL 的个人和团队。与其将书签散布在各个浏览器中，或者使用难以记住的重定向链接，Slash 允许您定义以 s/ 为前缀的快捷方式——在浏览器地址栏中输入 s/docs（安装扩展程序后），即可直接跳转到您的目标位置。快捷方式可以添加标签，分组到可共享的集合中，并可限定为团队内部使用或保持私有。

与那些记录您的流量并利用您的数据盈利的托管链接缩短服务不同，在 VPS 上自托管 Slash 可以将所有快捷方式分析和使用数据保存在您控制的基础设施上——无需订阅，无需信任外部服务，并且对您可以创建的快捷方式数量没有限制。

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你可以用 {name} 构建什么

Slash 的主要功能

浏览器地址栏快捷方式

Chrome 和 Firefox 浏览器扩展允许您直接在地址栏中输入 s/shortcut，即可跳转到任何已保存的 URL — 无需额外点击或搜索。

可共享的收藏

将相关快捷方式整理成精选合集，并通过单个链接与您的团队或公开分享。

链接分析

跟踪每个快捷方式的访问频率并查看流量来源，这样您就知道哪些链接正在被积极使用，哪些可以被淘汰。

基于标签的组织

为快捷方式添加标签，以便在不断增长的内部和团队链接库中快速筛选和发现。

团队快捷方式共享

创建对所有工作区成员可见的快捷方式，或仅限自己可见 — 将内部和个人链接整理到一处。

为什么要在 Hostinger 上运行 Slash

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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