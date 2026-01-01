Slash 是一款自托管链接快捷方式管理器，适用于希望以更简洁的方式共享和访问 URL 的个人和团队。与其将书签散布在各个浏览器中，或者使用难以记住的重定向链接，Slash 允许您定义以 s/ 为前缀的快捷方式——在浏览器地址栏中输入 s/docs（安装扩展程序后），即可直接跳转到您的目标位置。快捷方式可以添加标签，分组到可共享的集合中，并可限定为团队内部使用或保持私有。

与那些记录您的流量并利用您的数据盈利的托管链接缩短服务不同，在 VPS 上自托管 Slash 可以将所有快捷方式分析和使用数据保存在您控制的基础设施上——无需订阅，无需信任外部服务，并且对您可以创建的快捷方式数量没有限制。