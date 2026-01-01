一键部署 Plandex。
开源终端AI编程代理，能够规划并执行跨多个文件的大型、多步骤任务。
为 Plandex 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Plandex 构建什么
Plandex 是一个开源的 AI 编码代理，它驻留在您的终端中，并处理涉及数十个文件和许多步骤的真实软件任务。它不会生成一次性代码片段，而是构建并完善一个计划，在应用文件更改之前，将其沙盒化以进行基于差异的审查，并处理高达 200 万个上下文令牌，以便在大型代码库中工作。
在您的 VPS 上自托管 Plandex 可以将您的代码、提示和计划保留在您控制的基础设施上，同时为您提供一个持久的服务器，轻量级的 Plandex CLI 可以从任何开发机器连接到该服务器。您可以使用自己的模型提供商凭据——OpenRouter、Anthropic、OpenAI、Google 或本地 Ollama——因此没有按席位收取的平台费用或供应商锁定。
Plandex 的主要功能
计划大型任务
为跨越数十个文件的变更构建多步骤计划，而不是生成一次性代码片段。
200万词元上下文
加载并跨大型代码库进行推理，具有高达200万个token的上下文窗口。
基于差异的审查
将文件编辑沙盒化，并显示每次更改的差异，以便您在任何内容触及您的工作树之前批准或拒绝。
多供应商模型
从单个 CLI 会话连接到 OpenRouter、Anthropic、OpenAI、Google Gemini 和本地 Ollama 模型。
终端原生 REPL
在终端REPL中运行，具有模糊命令补全、脚本和管道支持 — 无需浏览器标签页。
自托管服务器
您笔记本电脑上的CLI连接到您VPS上的Plandex服务器，从而使计划和项目状态都在您的掌控之中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Plandex
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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