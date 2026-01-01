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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Plandex 构建什么

Plandex 是一个开源的 AI 编码代理，它驻留在您的终端中，并处理涉及数十个文件和许多步骤的真实软件任务。它不会生成一次性代码片段，而是构建并完善一个计划，在应用文件更改之前，将其沙盒化以进行基于差异的审查，并处理高达 200 万个上下文令牌，以便在大型代码库中工作。

在您的 VPS 上自托管 Plandex 可以将您的代码、提示和计划保留在您控制的基础设施上，同时为您提供一个持久的服务器，轻量级的 Plandex CLI 可以从任何开发机器连接到该服务器。您可以使用自己的模型提供商凭据——OpenRouter、Anthropic、OpenAI、Google 或本地 Ollama——因此没有按席位收取的平台费用或供应商锁定。

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你可以用 {name} 构建什么

Plandex 的主要功能

计划大型任务

为跨越数十个文件的变更构建多步骤计划，而不是生成一次性代码片段。

200万词元上下文

加载并跨大型代码库进行推理，具有高达200万个token的上下文窗口。

基于差异的审查

将文件编辑沙盒化，并显示每次更改的差异，以便您在任何内容触及您的工作树之前批准或拒绝。

多供应商模型

从单个 CLI 会话连接到 OpenRouter、Anthropic、OpenAI、Google Gemini 和本地 Ollama 模型。

终端原生 REPL

在终端REPL中运行，具有模糊命令补全、脚本和管道支持 — 无需浏览器标签页。

自托管服务器

您笔记本电脑上的CLI连接到您VPS上的Plandex服务器，从而使计划和项目状态都在您的掌控之中。

为什么要在 Hostinger 上运行 Plandex

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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