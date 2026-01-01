Plandex 是一个开源的 AI 编码代理，它驻留在您的终端中，并处理涉及数十个文件和许多步骤的真实软件任务。它不会生成一次性代码片段，而是构建并完善一个计划，在应用文件更改之前，将其沙盒化以进行基于差异的审查，并处理高达 200 万个上下文令牌，以便在大型代码库中工作。

在您的 VPS 上自托管 Plandex 可以将您的代码、提示和计划保留在您控制的基础设施上，同时为您提供一个持久的服务器，轻量级的 Plandex CLI 可以从任何开发机器连接到该服务器。您可以使用自己的模型提供商凭据——OpenRouter、Anthropic、OpenAI、Google 或本地 Ollama——因此没有按席位收取的平台费用或供应商锁定。